Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges sait que son grand talent Jesse Bisiwu risque fort de partir. En effet, le FC Barcelone insiste tant et plus pour l'ailier brugeois.

Jesse Bisiwu est considéré comme l'un des plus grands talents de notre pays. L'ailier aux qualités de dribble impressionnantes a marqué les esprits lors de l'Euro U17 l'année dernière et suscite l'intérêt de l'étranger.

Nous avions déjà écrit que le FC Barcelone, entre autres, s'intéresse de près Bisiwu. Mieux encore : le club espagnol aurait même déjà pris contact avec le joueur et son entourage.

Le FC Barcelone continue d'insister

Et désormais, de nouvelles informations sur le dossier nous parviennent maintenant d'Espagne. Sergi Capdevilla et Carlos Monfort, du média SPORT rapportent sur X que le Barça continue d'insister pour Bisiwu.

Le directeur sportif Deco et le chef du recrutement Joao Amaral prendraient des mesures pour attirer le joueur en Espagne dès l'été prochain. Le Club de Bruges tente quant à lui de répondre avec une proposition de contrat à la hauteur.

Bisiwu est encore sous contrat jusqu'à mi-2027 à Bruges, où il n'a pas encore joué pour l'équipe première et évolue au sein du Club NXT en D1B. Selon Transfermarkt, Bisiwu est actuellement évalué à 800.000 euros, un montant que Bruges espère bien voir grimper à l'avenir...



