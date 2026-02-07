Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Dennis Praet montre son meilleur visage à l'Antwerp selon Francky Van der Elst. Il estime que son contrat devrait rapidement être prolongé.

"Jeudi à Anderlecht, il a travaillé incroyablement dur, a récupéré énormément de ballons et est même allé chercher Bertaccini. Il est devenu l’un des leaders, certes en opérant dans l’ombre", a expliqué l'ancien Diable Rouge au micro du Nieuwsblad.

"C’est un autre Praet que celui auquel les supporters d’Anderlecht étaient habitués par le passé. Il y a dix ans, on le connaissait surtout pour sa technique et ses actions. Aujourd’hui, il est le seul six à l'Antwerp et il passe son temps à aller au duel. C’est quelque chose qu’il a appris en Italie, mais je trouve cela frappant."

Dennis Praet doit rester à l’Antwerp estime Franky Van der Elst

Le consultant a pointé son importance pour l’équipe : "Tout le monde parle de Janssen et de Kerk, mais je me demande si Praet va prolonger. Il a 31 ans, mais il peut encore enchaîner les efforts, il est discipliné, ne perd pas dangereusement le ballon et c’est un joueur mature.

Si j’étais Marc Overmars, je prolongerais son contrat arrivant à échéance. Comme Janssen, c’est un point d’ancrage pour ton équipe, surtout avec beaucoup de jeunes joueurs dans le noyau."

Il émet toutefois une réserve : les blessures. "Sur les 23 matches de championnat, il en a disputé quinze. S’il joue les sept prochains, on arrive déjà à 22 rencontres. Ce n’est pas si mal ; il n’a pas été absent pendant des mois."



L'Antwerp doit faire un effort selon lui : "Une option dans son contrat prévoit un salaire au-delà du million, mais on peut aussi régler cela en lui offrant deux années supplémentaires avec une légère augmentation. S’il veut rester, je ferais clairement l’effort pour Praet. Il peut encore être important pour l’Antwerp pendant quelques années."