Covid-19 : la Premier League touchée de plein fouet avec 103 tests positifs en une semaine

Les équipes de Premier League sont touchées de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

Cette fin d'année et cette période de Boxing Day généralement très chargées en Angleterre, ont vu plusieurs rencontres reportées à la demande de clubs.

La ligue anglaise a ainsi enregistré un nombre record de tests covid positifs, de quoi chambouler le calendrier des matches.

La semaine dernière, un peu plus de 15 000 tests ont été effectués dans les différentes équipes. 103 joueurs et membres de staff ont été testés positifs.

En conséquence, 3 matches ont été annulés hier et 2 matches prévus demain l'ont également été (Arsenal-Wolverhampton et Leeds-Aston Villa).

Côté Diables Rouges, Romelu Lukaku et Albert Sambi Lokonga ont été infectés ces dernières semaines. Lukaku était de retour sur le terrain hier et a marqué son premier but depuis septembre.

Plan B measures mean there are a few more things we all have to do to keep each other safe at #PL matches



🧑‍💻 Pre-register your COVID status on your club's website

📱 Download your NHS COVID pass

😷 Take a mask with you

🏠 Don't attend if you're showing any COVID symptoms pic.twitter.com/idjvfbll9N