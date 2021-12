Les Corinthians poussent pour un joueur de Manchester United

Barré par une forte concurrence, l'attaquant réfléchit sérieusement à un départ des Red Devils durant le mercato hivernal à venir.

Edinson Cavani (34 ans, 8 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) va-t-il déjà quitter Manchester United durant le mercato hivernal ? Selon AS, l'international uruguayen, annoncé dans le viseur du FC Barcelone, pourrait se laisser convaincre par un défi chez les Corinthians.

Le média espagnol assure que la formation brésilienne se montre prête à lui soumettre une proposition salariale supérieure à celle des Blaugrana pour l'inciter à retourner en Amérique du Sud, non loin de sa terre natale...