Pierre-Laurent Fassin : "Le RFC Liège a toujours voulu jouer, et ce, même à huis clos si nécessaire"

L'ACFF a annoncé il y a deux jours le report de tous les matchs officiels du football amateur, équipes premières et jeunes, jusqu'au 17 janvier inclus.

Une mauvaise nouvelle pour le football amateur et donc la Nationale 1 qui ne reprendra pas ses droits le 8 janvier et devra reprendre deux semaines plus tard que prévu. Le RFC Liège est donc impacté par cette décision puisque le matricule 4 voit ses rencontres face à Heist (08/01) et La Louvière Centre (16/01) être reportées.

"Le RFC Liège regrette cette décision car il a toujours voulu et souhaité jouer, et ce, même à huis clos si nécessaire. Nous exprimons cette volonté depuis un certain temps. Et nous serions vraisembablement le club qui a le plus à perdre à jouer sans supporters car nous avons un public important", nous confie Pierre-Laurent Fassin. "Mais le sport prime et l'équipe veut jouer. Disputer des rencontre la semaine ne nous pose aucun problème puisque notre noyau est pro à 75%. Deux matchs sont reportés, et nous croisons les doigts pour que la compétition reprenne le week-end du 22 janvier contre Tirlemont", a souligné le directeur général des Sang et Marine.