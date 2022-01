La Série A en route vers une vingtième journée surréaliste

Fidèle à sa pratique de la saison dernière, la ligue italienne n'a décidé de reporter aucune rencontre malgré que plusieurs équipes, frappées par le Covid, sont bloquées par les autorités sanitaires et ne pourront donc pas se présenter sur le terrain.

La Série A s'apprête à vivre une vingtième journée surréaliste. Quatre rencontres ne pourront pas se disputer car une des deux équipes est frappée par le Covid et bloquée par les autorités sanitaires, mais la ligue italienne a décidé de ne reporter aucune de ces rencontres, laissant l'arbitre constater au moment du coup d'envoi qu'il manque une équipe sur le terrain.

Plus de 80 joueurs de Serie A sont actuellement positifs au Covid-19. L'Udinese, le Torino et Bologne et la Salernitana ont même annoncé faire l'objet de mesures sanitaires de la part des autorités locales. Ces équipes ont donc été placées en quarantaine.

Un scénario qui rappelle le Juventus - Napoli de la saison dernière où les Juventini ont attendu durant 45 minutes des Napolitains interdits de se déplacer avant que l'arbitre ne siffle le coup de sifflet final d'une rencontre qui n'a jamais commencé. La rencontre, d'abord considérée comme un forfait en faveur de la Juventus, avait été finalement rejouée quelques semaines plus tard.

Les rencontres entre Bologne et l'Inter, l'Atalanta et le Torino, la Salernitana et Venezia ainsi qu'entre la Fiorentina et l'Udinese devraient donc connaître un scénario similaire à celui qui s'est déroulé la saison dernière.