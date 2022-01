Un club anglais interdira de stade les parents laissant leurs enfants monter sur la pelouse

Une mesure faite pour renforcer la sécurité des joueurs et des arbitres qui a été, selon le club, trop mise de côté récemment.

Leeds United a annoncé cette après-midi que les parents et tuteurs d'enfants montant sur la pelouse seraient sanctionnés d'une année d'interdiction de stade.

"Les récents incidents impliquant des jeunes supporters ont été bien trop fréquents récemment, et cela ne peut plus être toléré. Le club rappelle que le terrain fait partie de la zone rouge, et qu'il faut donc une autorisation spéciale pour s'y rendre."

"Cette règle est faite pour assurer la sécurité des différents protagonistes. Les parents ou les tuteurs des enfants se rendant sur la pelouse seront donc interdits de stade pendant un an. Le club n'aura aucune tolérance à ce sujet. L'atmosphère que nos fans créent à chaque rencontre à Elland Road est incroyable, mais la sécurité des joueurs et des arbitres reste la priorité du club."