🎥 Frissons garantis: Sergio Conceiçao fait monter son fils... qui donne la victoire à Porto

Le FC Porto a vécu un superbe moment père/fils ce samedi soir.

Il y a des moments dans le football qui donnent des frissons. Ce samedi, c'est toute l'équipe du FC Porto qui en a eu, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'équipe était menée 2-0 à Estoril et s'est finalement imposée, mais surtout à cause de l'identité du buteur.

Le score était de 2-2 et Sergio Conceiçao a alors fait entrer son fils, Francisco Conceiçao. Nous étions à la 87ème minute et 2 minutes plus tard, c'est ce dernier qui a donné la victoire à son équipe, allant fêter ce but dans les bras de son père. Un superbe moment !