Le Burkina Faso privé de plusieurs cadres et de son sélectionneur pour le match d'ouverture de la CAN !

Catastrophe pour la sélection du Burkina Faso, qui doit ouvrir la CAN face au Cameroun, pays organisateur : les Étalons sont touchés par plusieurs cas de coronavirus.

L'entraîneur adjoint du Burkina Faso, Firmin Sanou, a annoncé ce samedi en conférence de presse que "4 à 5 cadres" ainsi que le sélectionneur Kamou Malo avaient été testés positifs au coronavirus, et ce alors que les Étalons doivent affronter le Cameroun ce dimanche à Yaoundé, pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations.

Si Sanou n'a pas souhaité citer les noms des joueurs infectés, la presse locale annonce qu'il s'agirait de Saidou Simporé (Ittihad Alexandria), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Dango Ouattara (Lorient), Oula Abass Traoré (Horoya AC) et Gustavo Sangaré (Quevilly Rouen). Il ne s'agirait cependant pas de tests PCR mais bien de tests antigéniques, réalisés après les tests PCR qui ont dû être réalisés plus tôt. Le capitaine du Burkina Faso, Bertrand Traoré, s'est ainsi offusqué : "On ne peut pas nous priver de titulaires à 24h du match, il faut revoir l'organisation. On ne peut pas accepter cette décision".