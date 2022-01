Encore un report dû au coronavirus en Premier League

La Premier League a décidé du report d'Everton-Leicester City, prévu ce mardi : l'effectif des Foxes est touché par le Covid-19 et Leicester ne dispose donc plus des 13 joueurs requis pour affronter les Toffees.

Le match a été repoussé à une date ultérieure non-encore communiquée.

Our game at home to Leicester City on Tuesday has been postponed after the Premier League Board granted the visitors’ request due to their COVID-19 cases, injuries and players on international duty at the Africa Cup of Nations.