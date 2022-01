CAN : Le Soudan et la Guinée-Bissau dos-à-dos

Le Soudan et la Guinée-Bissau se neutralisent dans le groupe D, avec une partie sans buts.

La Guinée-Bissau aurait pu l'emporter mais Pelé a manqué un penalty en fin de match.

Un raté à la 79e minute du match qui aurait pu offrir 3 points précieux aux Djurtus.

FULL-TIME! Sudan 0-0 Guinea-Bissau



All square in Garoua as Sudan hold on to a goalless draw.