Emmanuel Agbadou peut rapporter gros à l'AS Eupen mais ne resterait pas en D1A

Alors qu'il était notamment cité à La Gantoise, Emmanuel Agbadou devrait quitter l'AS Eupen pour la Ligue 1.

Emmanuel Agbadou (24 ans) devrait être le second départ hivernal du côté de l'AS Eupen : après Edo Kayembe parti pour Watford, le solide défenseur central devrait rejoindre l'OGC Nice, à en croire Het Nieuwsblad. Le Panda était cité avec insistance du côté de La Gantoise, mais le dossier n'a pas progressé : Eupen demanderait trop pour son joueur, sous contrat jusqu'en 2025 et auteur d'une première partie de saison impressionnante avec 5 buts en 20 matchs.

Nice, deuxième de Ligue 1, offrirait 6 millions pour l'Ivoirien (qui a mis de côté la sélection et n'est donc pas présent à la CAN avec les Éléphants). Son départ serait un énorme coup dur pour Eupen, qui reste sur un 4/18 en championnat et doit regarder vers le bas.