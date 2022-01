(Exclusif) Boris Lambert juge sa mi-saison et dévoile ses objectifs : "Devenir un titulaire indiscutable"

Présent au Kehrweg depuis maintenant cinq ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge a été lancé par Stefan Kraämer en début de saison avant de connaître plusieurs titularisations.

Boris Lambert aurait dû disputer ses premières minutes en D1A lors des Playoffs 2 en 2020, mais l'arrivée du Covid-19 en a décidé autrement. Durant l'exercice précédent, il a été gêné par une blessure persistante, mais cette saison 2021-2022 semble être la bonne. "J'ai travaillé dur l'été dernier en m'entraînant avec des kinés et des préparateurs personnels dès le mois d'avril afin d'être prêt à 100% pour la reprise. Je suis satisfait de cette mi-saison à titre personnel car j'ai eu beaucoup de temps de jeu, mais je veux encore m'améliorer physiquement pour la deuxième partie de saison en prenant plus de masse musculaire afin d'avoir plus impact dans les duels. Mon objectif pour la suite de la saison ? Devenir un titulaire indiscutable", nous confie le défenseur central qui sait aussi bien évoluer au poste de back droit que de milieu défensif. "Cela permet d'avoir plusieurs cordes à son arc même s'il faut bien retenir et mémoriser les différents repères quand on passe d'un poste à l'autre. Je suis jeune et j'ai envie de jouer. Mon poste préféré ? J'aime bien évoluer au milieu désormais."

© photonews

Pour sa première montée au jeu lors de la première journée au Club de Bruges, le natif de Rochefort fait les choses sans tarder en distillant l’assist du deuxième but eupenois. Et pour sa toute première titularisation lors du déplacement à Saint-Trond, le joueur âgé de 21 ans a inscrit son premier but en D1A. "Je n’en croyais pas mes yeux. La nuit suivante, je me suis réveillé plusieurs fois en me disant que j'avais marqué un but en JPL. Même pour un défenseur, inscrire un but le nec plus ultra", explique le Panda qui n'oublie pas Stefan Krämer qui a directement fait confiance aux jeunes dès son arrivée à Eupen. "Un très bon coach qui a créé une famille et qui n'a pas hésité à mettre des jeunes sur le terrain et qui nous motive sans cesse. Une belle opportunité pour nous de montrer nos qualités."

© photonews

Jolie révélation du côté d'Eupen avec 21 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Boris Lambert pouvait prétendre à une sélection chez les Diablotins. "C'est un rêve aussi de pouvoir porter et défendre les couleurs de mon pays. J'y pense, mais cela ne m'obsède pas. Je fais de mon mieux sur le terrain pour être repris, mais c'est le sélectionneur qui décide. Je pensais avoir une chance lors du dernier rassemblement, mais bon c'est le football. Il faut accepter et continuer de travailler", ajoute le joueur passé pat l'Académie du Standard de Liège.

© photonews

Après un début de saison tambour battant, Eupen semble être rentré dans le rang et occupe la 12ème place avec 25 points au compteur. Outre les treize matchs qu'il reste à disputer, les Pandas doivent encore affronter Anderlecht en demi-finale de la Coupe de Belgique. "Nous avons bien commencé, mais une saison est faite de hauts et de bas. Et là, le creux dure depuis un peu trop longtemps. Le Top 8 doit être un objectif, mais il faut faire attention à ne pas se faire peur non plus et nous devons donc engranger un maximum de points pour être serein. Et puis, il y a la Croky Cup aussi et là, tout est possible. Le club n'est jamais allé en finale, ce serait magique de jouer au stade Roi Baudoin", conclut le joueur âgé de 21 ans.