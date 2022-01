Jean-Michel Aulas met un coup de pression à son coach et évoque même un éventuel successeur

On ne changera plus le président de l'Olympique Lyonnais ...

Jean-Michel Aulas n'est pas content des résultats obtenus depuis l'arrivée de Peter Bosz et ne s'en cache pas : il envisage un changement d'entraîneur si la situation ne s'améliore pas. Dans une interview accordée à Europe 1, le président de l'Olympique Lyonnais a ainsi déclaré : "Peter Bosz, c'est costaud, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Il restera au moins encore jusqu'à fin février, on va voir ce que ça donne. Mais dans ma tête, on ne va pas se mettre en danger, on ne sera pas idiots".

L'entraîneur néerlandais, qui sait bien que sa situation ne tient qu'à un fil (il reconnaît ainsi dans une interview accordée au Progrès que "normalement, il aurait dû être licencié pour de tels résultats"), pourrait donc prendre la porte fin février si cela ne s'améliore pas. Et pour le remplacer, Laurent Blanc reste dans le viseur de Jean-Michel Aulas : "J'y pense, oui", confirme le président lyonnais. "À l'époque, je l'avais vu longtemps durant la Coupe du Monde, en Russie. C'est un garçon qui a une expérience incomparable. Ca ne s'était pas fait, mais sait-on jamais ?".