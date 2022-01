Peter Bosz : "Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats"

Le coach de l'Olympique Lyonnais conscient de ne pas avoir les résultats attendus avec son équipe, actuelle 11e de Ligue 1.

Dans un entretien accordé au Progrès, Peter Bosz a reconnu que, dans une telle situation, d'autres techniciens auraient déjà perdu leur poste.

"Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e (avant OL-PSG, le 9 janvier, ndlr) dans un club qui veut jouer pour la Ligue des Champions, honnêtement, reconnaît le Batave. Mais je pense aussi qu'il faut voir ce qui s'est passé sur ces 5 mois, et moi j'aimerais rester plus longtemps. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club. Mais je sais que je dois gagner des matchs", a conclu le technicien néerlandais qui n'a plus le droit à l'erreur lors des deux prochains matchs contre Troyes et Saint-Etienne.