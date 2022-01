CAN : La Côte d'Ivoire rattrapée en dernière minute par la Sierra Leone, la Tunisie écrase la Mauritanie

La Côte d'Ivoire s'est laissée surprendre par la Sierra Leone dans les arrêts de jeu du second match de leur poule. La Tunisie, elle, n'a pas tremblé.

La Côte d'Ivoire, grande favorite de son groupe aux côtés de l'Algérie, affrontait la Sierra Leone ce dimanche pour le second match des Éléphants dans cette CAN. Franck Kessié manquait un penalty à la 12e minute mais l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, corrigeait le tir à la 25e (1-0).

La Sierra Leone, accrocheuse (et avec Mustapha Bundu, propriété d'Anderlecht, titulaire côté droit), revenait cependant dans le match en seconde période via Mohamed Kamara (1-1, 55e). Nicolas Pepe, l'une des stars de l'équipe ivoirienne, faisait 2-1 à la 65e et pendant longtemps, la Côte d'Ivoire pensait tenir une victoire qui l'enverrait presque déjà au tour suivant ; un but tardif d'Alhaji Kamara offre un point précieux à la Sierra Leone (90e+3, 2-2), qui peut rêver à une qualification.

Dans le groupe G, la Tunisie, battue lors d'un match polémique face au Mali lors de la première journée, s'est bien reprise : les Aigles de Carthage se sont défoulés sur la Mauritanie (4-0), avec notamment un doublé de Khazri. Le Rouche Hamza Rafia est monté au jeu à la 73e minute de jeu.