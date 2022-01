Michy Batshuayi offre à nouveau la victoire à Besiktas

Comme vendredi, Batsman a marqué le seul but des siens ce mardi.

Le Besiktas Istanbul a enchaîné sur la pelouse de Karagumruk, dans un match comptant pour la 22e journée de championnat. Le club stambouliote s'est imposé par le plus petit écart, grâce à un penalty transformé par Michy Batshuayi, quelques minutes avant la pause.

C'est le neuvième but en championnat de Michy Batshuayi cette saison et il permet à Besiktas de monter provisoirement sur le podium: le BJK pointe à la troisième position, avec 15 points de retard sur le leader, Trabzonspor, et sept sur le deuxième, Konyaspor.