Folie à Leicester : Tottenham égalise, puis l'emporte au fin fond des arrêts de jeu !

Incroyable scénario à Leicester City : alors que les Foxes pensaient tenir la victoire jusqu'à la sixième minute d'arrêt de jeu, Tottenham égalisera ... puis l'emportera !

Leicester City avait un programme particulièrement chargé et à part une gifle subie à Manchester City (6-3), les Foxes pensaient s'en sortir plutôt bien après avoir battu Liverpool le 28 décembre dernier ... et en pensant tenir la victoire jusqu'au bout des arrêts de jeu face à Tottenham. Youri Tielemans était titulaire dans l'entrejeu et a joué l'intégralité de la rencontre. Patson Daka avait mis Leicester sur du velours à la 24e, mais Harry Kane lui répondait à la 38e, permettant aux Spurs de tenir le nul à la pause.

C'est ensuite James Maddison qui mettra Leicester aux commandes à la 76e minute et on pensait que c'était pour de bon, mais l'équipe d'Antonio Conte ne lâchera rien : au fin fond des arrêts de jeu, à la 90e+5, Steven Bergwijn ira en effet égaliser (2-2). Le point du partage n'arrangeait personne, mais Tottenham n'en a pas fini : Bergwijn, encore lui, ira s'offrir un doublé et faire 2-3 à la ... 97e minute de jeu. Trois points en or, et une défaite stupéfiante pour Leicester City : d'ores et déjà l'un des retournements de situation de 2022 !