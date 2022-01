Officiel : Eliaquim Mangala (ex-Standard et Manchester City) rebondit en Ligue 1

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, et les Verts ont officialisé la nouvelle ce jeudi soir.

Après Joris Gnagnon, Sada Thioub, Paul Bernardoni et Bakary Sako, l'AS Saint-Etienne enregistre la venue d'Eliaquim Mangala (30 ans), qui était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Valence à l'été 2021. Le défenseur central passé par le Standard de Liège, le FC Porto et Manchester City a signé un contrat de six mois.

"Eliaquim Mangala est Stéphanois ! Âgé de 30 ans, le défenseur central mettra ses qualités sur et en-dehors des terrains ainsi que son expérience au service des Verts jusqu'à la fin de saison", annonce le communiqué du club du Forez.