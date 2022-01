Samuel Kalu (ex-Gantois) en passe de rejoindre la Premier League

Poussé vers la sortie à Bordeaux, l'ailier nigérian va tenter de rebondir en Angleterre.

Samuel Kalu (24 ans, 11 apparitions et 1 but en L1 cette saison) devrait quitter Bordeaux durant ce mercato hivernal et déposer ses valises en Angleterre, selon notre confrère italien Fabrizio Romano. En effet, l'ancien joueur de La Gantoise va rejoindre Watford dans le cadre d'un transfert estimé à 500 000 euros, plus des bonus.

Pour rappel, l'international nigérian était arrivé chez les Girondins en août 2018, en provenance des Buffalos pour 8,5 millions d'euros.