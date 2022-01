Malgré les débuts de Ben Arfa, Lille s'incline à Brest

Lille, rapidement mené, aura tenté le tout pour le tout et fait entrer un Hatem Ben Arfa privé de temps de jeu depuis 9 mois. Sans succès.

La magie de Ben Arfa n'a rien pu faire. Il faut dire que l'entrée au jeu du nouveau génie lillois, arrivé il y a quelques jours à peine et n'ayant plus joué de match de Ligue 1 depuis ... mai 2021, avait tout d'un coup de poker : le LOSC était mené depuis la 3e minute de jeu sur un coup du sort, un but contre son camp de Tiago Djalo sur un centre envoyé fort au premier poteau par Pierre-Gabriel. Par deux fois, le même Djalo passera proche de réparer son erreur en première période, sans succès.

L'ancien portier malinois Marco Bizot tiendra Brest dans le match à plusieurs reprises ; Amadou Onana, placé sur le banc au coup d'envoi, rentre à la 68e, mais c'est bien sûr la montée au jeu d'Hatem Ben Arfa qui attire les regards. Et l'ancien international français a bien failli être décisif, d'une reprise de volée à la 88e repoussée par Bizot. Rien n'y fera ; pire, à la 94e minute de jeu, un penalty viendra tuer ce qu'il restait d'espoirs lillois, Mounié faisant 2-0 tranquillement. Le LOSC reste à 2 points des places européennes.