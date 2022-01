Triste nul entre la Lazio et l'Atalanta

Il y a parfois de bon 0-0... mais on en était loin ce samedi soir.

Un duel entre la Lazio et l'Atalanta, sur papier, cela donne l'eau à la bouche. On pense directement qu'il y aura beaucoup de buts, des occasions, du spectacle. Et bien pour cette fois, c'est raté.

On a donc eu droit à une rencontre assez fermée avec peu d'occasions, surtout en première période. Au final, un bon vieux 0-0 tout droit venu des années fermées du football italien. Au classement, l'Atalanta est 4ème et la Lazio à la sixième place.