🎥 Arrêts fous du "gardien", but incroyable : les Comores partent la tête haute

Le Cameroun a éliminé les Comores ce lundi, mais c'est le petit pays insulaire qui en ressortira grandi.

Alors que les Comores affrontaient le Cameroun sans gardien de but, Chaker Alhadhur, arrière gauche d'Ajaccio, a été aligné entre les perches ... et a fait le show. Même s'il part à la faute sur le second but camerounais, le gardien de fortune comorien a réussi quelques interventions héroïques et peu orthodoxes.

Il n'aura pas été le seul joueur des Comores à se mettre en évidence, le "petit poucet" de la CAN résistant magnifiquement au Cameroun malgré l'expulsion rapide de son capitaine en début de match. Les Lions Indomptables douteront même en fin de match quand Youssouf M'Changama enverra un sublime coup-franc des 30 mètres dans la lucarne d'André Onana. Les Comores sont éliminées, mais resteront dans les mémoires ...