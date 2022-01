CAN : l'Egypte passe aux tirs au buts contre la Côte d'Ivoire !

Ca passe pour les Pharaons, tandis que les Éléphants rentrent à la maison !

Egypte-Côte d'Ivoire, c'était l'un des chocs de ces 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons, qui comptent 7 CAN à leur palmarès, ont d'abord laissé jouer les Éléphants ; l'ex-Brugeois Deli était titulaire en défense centrale aux côtés d'Eric Bailly, et Nicolas Pepe (Arsenal) s'offrait quelques raids dans le camp égyptien. Mais l'Egypte s'offrait la plus grosse occasion d'une frappe sur la latte signée Marmoush. Salah et ses équipiers reprenaient ensuite la main.

Au fur et à mesure, l'Egypte a dominé la rencontre, mais les joueurs de Carlos Queiroz manqueront de précision, et la rencontre s'étirera jusqu'aux prolongations. Peu de temps auparavant, gros coup dur pour l'Egypte puisque Mohamed El Shenawy (Al Ahly), portier n°1, cédait sa place sur blessure (88e) ; les tirs au but seront au bout de prolongations stériles, et l'absence du titulaire n'y fera rien. La Côte d'Ivoire verra Bailly manquer son tir au but, et Mohamed Salah ne tremblera pas pour faire 5-4 et envoyer l'Egypte en quarts.