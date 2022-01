Officiel : Samuel Kalu (ex-La Gantoise) quitte Bordeaux

Samuel Kalu (24 ans), arrivé à Bordeaux en 2018 en provenance de La Gantoise, quitte la Gironde pour Watford contre un montant estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Il signe un contrat jusqu'en 2025 avec les Hornets. Kalu, qui avait rapporté 8,5 millions d'euros aux Buffalos, aura disputé 72 matchs de Ligue 1 pour 9 buts.

📢 Le Club confirme le transfert définitif de Samuel Kalu au @WatfordFC.



Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercions pour son investissement et son professionnalisme durant ses 3 saisons et demie passées au club.



➡ https://t.co/g7H2n58x3i