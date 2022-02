📷 Le Sénégal élimine le Burkina Faso, Hervé Koffi sorti sur civière !

Dans une rencontre très tendue, Hervé Koffi, titulaire entre les perches du Burkina Faso, n'aura pas eu l'occasion d'aider son équipe : à la 29e minute, le gardien du Sporting Charleroi s'est offert une sortie très solide sur l'ancien anderlechtois Cheikhou Kouyaté. Les deux hommes resteront au sol de longues minutes et si le VAR annulera finalement le penalty sifflé contre Koffi, ce dernier sera finalement évacué sur civière après avoir pris Kouyaté de plein fouet.

