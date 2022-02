Le Celtic Glasgow domine les Rangers dans le Old Firm

Le derby d'Écosse était très attendu ce mercredi puisque les deux équipes de Glasgow sont au coude-à-coude en tête du classement.

Le Celtic Glasgow recevait les Rangers, leaders de Premier League écossaise, et ne se sont pas faits prier pour infliger à leur rival de toujours sa seconde défaite de la saison : le Celtic s'est largement imposé (3-0), grâce à un doublé de Hatate et un but d'Abada. Côté Rangers, Kemar Roofe (ex-Anderlecht) était titulaire et Fashion Sakala (ex-KVO) est entré au jeu à la mi-temps.

Avec cette victoire, le Celtic reprend la tête du championnat écossais, un point devant les Glasgow Rangers.