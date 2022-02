Lirola et la défaite dans l'Olympico: "Ils ont simplement profité de nos erreurs"

Marseille a longtemps cru prendre les trois points sur la pelouse de Lyon.

Malgré une avance d'un but à la pause, l'Olympique de Marseille a chuté à Lyon (2-1), mardi, lors d'un match en retard de la 14e journée de Ligue 1. Une défaite logiquement pour le latéral droit Pol Lirola (24 ans, 28 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), qui regrette l'attitude attentiste de son équipe en seconde période.

"Lyon nous a un peu marché dessus c'est vrai en seconde période. Nous étions peut-être un peu fatigués mais cela ne doit certainement pas être une excuse. Ils ont eu des occasions et ils ont marqué. Nous avons payé nos erreurs", a expliqué l'Espagnol après la rencontre. "Nous maîtrisons de mieux en mieux le système que préconise l'entraîneur. Aujourd'hui, nous avons eu un petit coup de mou mais nous allons continuer sur ce chemin. Il ne faut pas non plus oublier que nous livrons une grande saison et on va tenter d'aller de plus en plus loin."

Perdre ce duel fait tout de même mal, malgré l'envie de l'Espagnol de vouloir appuyer sur le positif.