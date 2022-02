Le vice-président de la Fondation Barça démissionne après ses propos sur Rafael Nadal

Alfons Godall, vice-président de la Fondation Barça, a tenu des propos qui passent mal au sujet de Rafael Nadal, vainqueur du dernier Australian Open.

Alfons Godall s'était signalé via un tweet très agressif à l'encontre de Rafael Nadal, qu'il désignait comme représentant de "l'état ennemi", tout comme la Roja, l'équipe nationale d'Espagne, suite à la victoire du tennisman mallorcain à l'Open d'Australie. "Rafael Navidad (Nadal signifie Noël, comme Navidad, en catalan, nda) me répugne depuis le premier jour. Je le mets dans le même sac que la Roja, le Real Madrid, Fernando Alonso et tout ce qui représente l'État ennemi", avait écrit le vice-président de la Fondation Barça, association caritative liée au FC Barcelone.

Des propos qui ont créé la polémique, ce qui a poussé Godall à démissionner. "Je ne veux pas coûter un centime au Barça, ni perdre ma liberté d'expression. Je quitte donc mon poste", a-t-il déclaré.