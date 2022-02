Lewandowski: "Messi a demandé un Ballon d'Or pour moi, mais il n'a pas voté pour moi au trophée The Best"

Lauréat du trophée The Best pour la deuxième année consécutive, Robert Lewandowski court toujours après son premier Ballon d'Or.

Dans une interview accordée au média polonais Pilka Nozna, Robert Lewandowski s'est exprimé sur sa deuxième place au Ballon d'Or. "Ces derniers temps, j’ai pensé à ces deux prix : FIFA The Best et Ballon d’Or. J’en suis venu à la conclusion que le prix FIFA compte plus. Seuls les journalistes votent pour le Ballon d’Or, il n’y a pas de vérification claire."

Malgré des statistiques complètement folles, l'attaquant Bavarois n'a donc pas remporté le célèbre prix de France Football. Lors de la cérémonie, Lionel Messi avait rendu hommage à Robert Lewandowski, en demandant notamment un prix pour le buteur polonais. Mais pour le trophée The Best, Lionel Messi a préféré voter, dans l'ordre, pour Neymar, Kylian Mbappe et Karim Benzema. Un vote qui a fait réagir le lauréat. "J'ai voté pour lui parce que j'apprécie ce qu'il a fait. Messi a dit qu'il voterait pour moi pour le Ballon d'Or, mais il n'a pas voté pour The Best. C'est sa décision, mais de toute façon, j'ai gagné le prix, donc c'était plus facile pour moi de l'accepter"