Enfin une victoire pour Wolfsbourg et ses Diables, Vranckx double buteur !

Première victoire depuis - très - longtemps pour Wolfsbourg en Bundesliga, et c'est en partie grâce à un Belge : Aster Vranckx.

Soulagement pour Wolfsbourg. Les Loups se sont imposés face à Greuther Furth, actuelle lanterne rouge de Bundesliga (4-1).

Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels étaient titulaires, tout comme Aster Vranckx. Le jeune milieu de terrain de 19 ans a inscrit les deux premiers buts du match (7e et 49e) et lancè la victoire de son équipe. Wolfsbourg marquera encore à deux reprises, via Arnold (70e) et Philipp (75e).

Dodi Lukebakio est quant à lui resté sur le banc.

Les deux premiers buts de Vranckx en Bundesliga cette saison permettent aux hommes de Florian Kohfeldt de gagner leur premier match de championnat depuis le 6 novembre et de se donner beaucoup d'air en remontant de plusieurs places en occupant désormais la 12e place du classement.

