🎥 Nicholson monte au jeu et marque son premier but avec le Spartak Moscou !

Shamar Nicholson a marqué le 3e but du Spartak Moscou lors d'un amical remporté face au FK Oural Iekaterinbourg ce mercredi après-midi.

Monté au jeu à la 75e, l'ancien buteur du Sporting de Charleroi n'a pas traîné à inscrire son nom au marquoir pour la première fois avec le club moscovite (86e). Il a profité d'une mauvaise sortie de ballon de la défense d'Oural et a ajusté calmement le gardien.

Le premier but d'une longue série - du moins, on l'espère - pour Nicholson, qui avait marqué à 31 reprises en 83 matchs pour les Zèbres.

L'ancien de La Gantoise et de Courtrai Samuel Gigot - prêté jusqu'à la fin de la saison par l'OM - était titulaire.

