Après Süle, Dortmund est en passe d'accueillir un deuxième joueur

Le Borussia Dortmund se prépare déjà en vue de la saison prochaine. Les Borussen, qui ont récemment annoncé l'arrivée du défenseur Niklas Süle en provenance du Bayern, seraient proches d'accueillir la nouvelle pépite du football allemand.

En effet, comme l'explique le journaliste italien Fabrizio Romano, le BVB négocie actuellement les termes du contrat de l'attaquant Karim Adeyemi. Le joueur de 20 ans s'éclate à Salbzurg et qui s'est révélé notamment en Ligue des Champions en inscrivant trois buts et en distillant deux passes décisives.

Un contrat de cinq ans attend Adeyemi à Dortmund, qui devrait débourser 35 millions d'euros pour le joueur.

Borussia Dortmund have already prepared their five year deal for Karim Adeyemi. He's the next priority signing after Niklas Süle - BVB are confident to reach full agreement with Salzburg soon. 🟡🇩🇪 #BVB



There are still things to be resolved but BVB are working to sign Adeyemi.