Serie A : la Lazio sans pitié face au Bologne d'Arthur Theate

Le club romain se rapproche provisoirement de la 5e place au classement.

La Lazio était tout simplement trop forte pour le Bologne d'Arthur Theate (qui a joué les 90 minutes). Le club romain s'est imposé 3-0 grâce à un but d'Immobile sur penalty (13e) et grâce à un doublé de Zaccagni (53e et 63e).

Au classement, la Lazio est 6e avec 42 unités.