Jackson Muleka doublement décisif pour sa première avec Kasimpasa

Monté en cours de rencontre alors que son équipe était menée au score, Jackson Muleka a permis à Kasimpasa de prendre un point face à Alanyaspor.

Décidemment, les attaquants du Standard qui ont quitté le navire cet hiver se font remarquer de belle manière dès leur arrivée dans leur nouveau club. Joao Klauss, à la base du troisième but de Saint-Trond la semaine dernière à Courtrai quelques secondes après son entrée au jeu, a disputé une rencontre pleine cette après-midi face à l'Union. Une heure plus tard, c'est au tour de Jackson Muleka de s'illustrer de belle manière pour sa première avec Kasimpasa. Monté à la 59e minute alors que le score était de 0-1, l'attaquant Congolais a tout d'abord été passeur décisif sur le but de l'égalisation (65', 1-1), avant de permettre à son équipe de prendre les devants trois minutes plus tard (68', 2-1). Malheureusement pour lui, Kasimpasa a finalement été rejoint au score (74' 2-2).