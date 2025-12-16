Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

Anderlecht a annoncé ce mardi qu'Ilay Camara serait absent pour plusieurs semaines. Touché aux ischio-jambiers, le Sénégalais voit son année 2025, sauf imprévu, s'achever prématurément. Cette situation offre néanmoins une opportunité à Ali Maamar, qui devrait saisir sa chance.

L'heure d'Ali Maamar a-t-elle sonné à Anderlecht ? Dimanche dernier, après la rencontre, il avait encore reçu les compliments de Besnik Hasi pour son entrée au jeu face à Saint-Trond. Un geste que l’entraîneur kosovar ne réserve pas à n’importe qui.

Maamar veut jouer chaque semaine

Mais l'arrière droit marocain de 20 ans a parfois besoin de ce type de reconnaissance. C’est un garçon timide, qui s’efforce avant tout d’appliquer ce qu’on lui demande. La saison dernière déjà, David Hubert l’avait lancé dans le grand bain lorsque Killian Sardella s’était blessé, et Besnik Hasi a lui aussi déjà fait appel à lui à plusieurs reprises.

Avec des prestations en dents de scie, toutefois. Et lorsque Camara est apte, il est toujours titulaire. Mais avec Sardella désormais utilisé dans l’axe de la défense et Camara indisponible pour plusieurs semaines, il est quasiment certain que Maamar débutera la rencontre face à l’Antwerp. Une opportunité qui devrait lui faire du bien, lui qui doute de son avenir à Anderlecht.

Il a le potentiel pour s’imposer en première division, mais reste à savoir si ce sera au Lotto Park… Sous contrat jusqu’en 2028, il aspire avant tout à jouer, idéalement chaque semaine. Une perspective qui n’est pas évidente à court terme chez les Mauves.

Besnik Hasi croit en lui

C’est aussi pour cette raison qu’il tient tant à se montrer. Son entrée au jeu contre Saint-Trond a prouvé qu’il possède les qualités recherchées par Hasi : de l’impact dans les duels et une capacité à arpenter son flanc sans relâche. La détermination affichée à son entrée en jeu témoignait de son envie. Il a même reçu des applaudissements de la part de son entraîneur.





Besnik Hasi l’a d’ailleurs cité nommément en conférence de presse. Le coach croit au champion du monde U20 avec le Maroc en tant que joueur de rotation. Reste à voir s’il le considère aussi comme un titulaire potentiel : cela dépendra de ce que Maamar montrera au cours des dix prochains jours.