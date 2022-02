Laurent Depoitre a un rêve: "Je veux encore être champion au moins une fois"

Laurent Depoitre, seul buteur sur la pelouse d'Eupen il y a une semaine, fait un point sur la saison des Buffalos avant de recevoir le RFC Seraing ce vendredi soir.

"Je veux encore revivre ces moments mémorables comme en 2015, lorsque nous avons été champions", a déclaré Laurent Depoitre dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "C’étaient des moments spéciaux, que je n’oublierai jamais. Quand je regarde mon équipe, mais je pense que ce sera difficile pour nous de l’être à nouveau. Nous avons été malheureux en début de saison du coup ce sera difficile de jouer les play-offs 1. Je veux juste tout faire pour tout gagner à domicile".

La Gantoise a encore plusieurs objectifs cette saison : "Oui on peut encore aller en playoffs 1, mais comme je l’ai dit ce sera compliqué. On peut encore gagner la Coupe de Belgique oui, ce serait beau. La Conference League n’est pas la coupe d’Europe la plus prestigieuse, mais je pense que nous pouvons y faire quelque chose de bien. Mais avant la fin de ma carrière, je voudrais encore une fois être champion".

La question c’est surtout de savoir si Depoitre sera encore un Buffalo après cette saison. Il est en effet en fin de contrat en juin prochain.