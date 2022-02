Report de La Gantoise - Seraing : le match disputé en semaine ?

La rencontre entre Gand et Seraing n'aura pas lieu ce soir en raison des fortes rafales de vent qui ont abîmé le toit de la Ghelamco Arena. Et les options ne sont pas légion pour un report.

Quand aura lieu La Gantoise - Seraing ? Selon toute vraisemblance, dès la semaine prochaine : les Buffalos sont encore engagés en Coupe de Belgique la semaine suivante (le 2 mars, contre Bruges) et joueront ensuite en Conference League deux semaines plus tard. Ensuite, c'est la trêve internationale, avant d'éventuelles autres rencontres européennes ... et la fin de la saison régulière, prévue pour le 10 avril.

Reste à voir si le club gantois pourra rendre son stade utilisable d'ici à la semaine prochaine, ce qui devrait être possible après un week-end de grands vents annoncés. Le match pourrait alors se disputer avant les horaires des rencontres européennes, mercredi ou jeudi.