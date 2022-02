Jonathan David vers la Serie A ?

L'ancien de La Gantoise intéresserait un grand d'Italie.

Même s'il n'a plus marqué depuis 6 matchs avec le LOSC, Jonathan David (22 ans) est déjà à 16 buts cette saison toutes compétitions confondues, et a une qualification en Coupe du monde quasiment en poche avec le Canada. Depuis qu'il a quitté La Gantoise pour rallier Lille, le jeune attaquant canadien attire beaucoup de convoitises, et ce n'est visiblement pas prêt de s'arrêter...

En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que l'Inter s'intéresserait à son profil. Les Nerazzuri voudraient recruter des joueurs prometteurs cet été, et auraient aussi jété leur dévolu sur Gianluca Scamacca (Sassuolo). Il est également de notoriété publique que l'Inter voudrait chiper Paulo Dybala à la Juventus.