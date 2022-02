Manchester United doit-il déjà faire une croix sur Erling Håland ?

Toujours dans le coup pour attirer le Norvégien malgré la rude concurrence dans ce dossier, les Red Devils risquent de devoir renoncer à recruter l'attaquant du Borussia Dortmund.

Attirer Erling Håland (21 ans, 20 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) risque d'être très compliqué voire impossible pour Manchester United, selon l'une des anciennes gloires du club. Paul Ince a mis en avant le contentieux existant entre la figure mancunienne Roy Keane, et le père du Norvégien Alf-Inge Håland, contraint de mettre un terme à sa carrière suite à un violent tacle de l’Irlandais en 2001.

"C’est délicat à cause de ce qui s’est passé avec son père et Keane à Old Trafford", a confié l'Anglais pour Sport Bible, avant d’évoquer aussi la fragilité sportive de MU, 4e de Premier League mais pas encore assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. "Je ne peux pas le voir aller à Old Trafford juste sur cette base, et s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il ne le fera certainement pas", a lâché Ince.