Pierre-Emerick Aubameyang est un cadeau selon Sergio Busquets

L'international gabonais, qui a vu triple contre Valence (1-4) dimanche en Liga, monte en puissance avec le FC Barcelone.

Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans, 3 apparitions et 3 buts en Liga avec FC Barcelone cette saison) est en forme, et c'est une excellente nouvelle pour Sergio Busquets (33 ans, 23 matchs et 1 but en Liga cette saison).

"J'espère qu'il continuera à nous aider comme ça parce que c'est un grand joueur et l'avoir dans l'équipe après un transfert gratuit est un cadeau. Il travaille très bien, il est venu ici en ayant besoin de minutes mais il les obtient maintenant", s'est félicité le milieu de terrain pour Movistar+.