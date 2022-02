Luka Milivojevic a vécu la guerre lorsqu'il était enfant : "Mais il y avait le football, toujours"

Même s'il n'a disputé que 25 matchs sous la vareuse mauve, beaucoup de gens se rappellent encore du passage de Luka Milivojevic (30 ans) au Sporting d'Anderlecht. Désormais capitaine indéboulonnable à Crystal Palace, l'international serbe (39 sélections) est revenu lors d'une interview pour son club sur son enfance dans son pays natal, où il a été très jeune au contact du football, mais aussi de la guerre et de la misère.

Une personne l'a introduit dès le plus jeune âge au monde du football et aux stades : son père. "La vie a totalement changé" lorsqu'il est mort l'été dernier, dit-il, nostalgique.

Dès ses 4 ans, il l'avait emmené découvrir le derby de Belgrade entre le Partizan et l'Etoile Rouge. "Mes parents et la tradition voulaient que je sois un fan de l'Étoile Rouge", se souvient-il "Mon père est venu avec moi six heures avant le match dans le stade. Il était dans un grand groupe avec des amis - six ou sept personnes. Les policiers lui ont demandé : 'Tu es fou ? Comment peux-tu y aller avec ce jeune homme sur ton dos ?'."

"Nous étions dans les ultras de l'Étoile Rouge, parce que mon père était un fan dingue. J'ai juste regardé comme un enfant - je ne me souviens pas de ce match, mais j'étais avec lui, donc peut-être que cela est resté dans mon esprit. Après cela, je ne faisais que regarder du football, j'aimais le football", déclare-t-il.

"Tout était positif, tout le monde était heureux et peut-être que cela est resté en moi. Peut-être qu'après ça vient de vous... surtout quand vous êtes un enfant, vous pouvez voir ce que vous aimez et n'aimez pas et le football était juste," ( il montre son poignet) "dans mes veines."

Cet amour inconditionnel du football, c'est tout ce qui lui restait lorsqu'éclatait la guerre en ex-Yougoslavie. Sa ville, Kragujevac, a été gravement endommagée. Il n'avait même pas encore 8 ans.

"Je me souviens du jour où l'OTAN a commencé à envoyer des bombes sur notre pays", dit-il. "J'étais un enfant, je venais juste de commencer à aller à l'école, mais je me souviens que tout était confus à ce moment-là ; beaucoup de gens ont paniqué. Moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi. 'Que se passe-t-il ?'."

"J'étais sur le canapé un après-midi avec ma mère et mon frère - mon père était parti fermer les magasins qu'il avait parce que dès que la guerre commence, les gens vont sortir, casser les vitres et voler des choses", décrit-il.

"Quand une bombe explose - après, quand vous commencez à écouter et à parler avec les autres, (vous réalisez) qu'elle était à deux kilomètres de votre maison - dès qu'elle touche le sol, c'est la folie... Quand vous êtes un enfant, vous voyez que quelque chose ne va pas et vous commencez à paniquer, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous essayez de demander de l'aide à votre mère, mais vous voyez qu'elle ne peut pas vous aider parce qu'elle panique elle aussi."

"Je me souviens que lorsque nous sortions pour jouer avec nos amis, nos parents nous disaient de faire attention - attention à quoi ? Pour nous, (vivre au contact des bombes) c'est (devenu) normal, une vie normale : il n'y avait pas d'entraînement, pas d'école, pas assez de nourriture. Mais il y avait le football - toujours", conclut-il l'entretien.

"My father wasn’t just a father to me. I will say the least he was my father. He was my best friend, first of all. I don’t have a lot of best friends, but he was, definitely. Wherever I went he went with me."



