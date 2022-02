Tuchel confesse : "La situation en Ukraine inquiète à Chelsea"

Alors que l'Ukraine a été envahie par la Russie et que les avoirs de nombreux oligarques sont gelés, qu'en sera-t-il de Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea ?

Ce vendredi en conférence de presse, Thomas Tuchel ne s'en est pas caché : Chelsea, propriété de l'oligarque russe Roman Abramovich, est "perturbé" par la guerre en Ukraine. Abramovich n'est jusqu'à présent pas ciblé par les sanctions prises par la Grande-Bretagne à l'encontre des avoirs russes, mais le coach allemand le reconnaît : "La situation est horrible pour nous tous, à Cobham (centre d'entraînement de Chelsea, nda). Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème".

Thomas Tuchel ne demande qu'une chose : pouvoir se concentrer sur le sportif. "Cela assombrit nos esprits (...) mais il y a tellement d'incertitudes autour de la situation de notre club au Royaume-Uni que cela n'a aucun sens que je commente cela. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous focaliser sur le sportif", réclame-t-il. "Nos pensées et nos voeux vont avec les gens impliqués là-dedans et leurs familles, c'est ce qui compte le plus".