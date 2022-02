🎥 Liverpool remporte la Carabao Cup au bout du suspense

La finale était alléchante et spectaculaire entre Chelsea et Liverpool, lors de la 62e finale de Coupe de la Ligue.

Chelsea et Liverpool se retrouvaient à Wembley pour la finale de la Carabao Cup, la deuxième confrontation en finale de la compétition entre les deux formations.

Blues et Reds se quittaient dos-à-dos à la pause, suite à une première période engagée et rythmée, mais sans but, et ce, malgré plusieurs occasions des deux côtés dont un poteau de Mount.

La partie restait animée et le rythme ne baissait pas après le repos. Joël Matip (67e) voyait son but de la tête refusé, suite à une remise de Sadio Mané. L'arbitre, après consultation de la VAR, indiquait une obstruction de Virgil van Dijk sur Reece James.

La fin de match s'intesifiait, à l'image des débordements de Luiz Diaz. Romelu Lukaku montait au jeu (73e) et Kai Havertz (78e) voyait également son but refusé pour un hors-jeu de Timo Werner sur l'action. Liverpool passait ensuite très près de marquer, mais Mendy veillait au grain, avant que les Blues à leur tour ne manque de marquer, mais Lukaku voyait Kelleher stopper sa déviation.

Après 90 minutes sans buts, les deux formations se retrouvaient lors des prolongations. Origi était alors lancé dans le bain et un but de Big Rom (98e) était annulé pour hors-jeu. Les deux équipes se maitrisaient lors de la seconde prolongation et la finale se départageait aux tirs au but.

Et à ce jeu là, c'est Liverpool qui s'est imposé au terme d'une séance de tirs au but interminable. Alors que Lukaku et Origi ont tous les deux marqué leurs tirs, les Reds s'imposent finalement 11 à 10 suite au raté de Kepa, le portier des Blues.