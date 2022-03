Lamkel Ze élu homme du match après un doublé face au Lokomotiv Moscou

Ce sont ses deux premières réalisations sous ses nouvelles couleurs.

Cet hiver, Didier Lamkel Ze a rejoint la lanterne rouge du championnat russe, Khimki. Lors de ses trois premières rencontres, l'ancien joueur de l'Antwerp a disputé l'intégralité de la rencontre, sans trouver le chemin des filets. Mais le Camerounais a inscrit ses deux premiers buts cette après-midi, en déplacement au Lokomotiv Moscou. Lamkel Ze a ouvert le score après six minutes en faveur des visiteurs, avant que le Lokomotiv ne prenne l'avantage avant le repos (2-1) et que Khimki ne soit réduit à dix. Mais à vingt minutes du terme, Lamkel Ze fait à nouveau trembler les filets, remettant par la même occasion les deux équipes à égalité. Malheureusement pour lui et pour Khimki, le Lokomotiv Moscou s'impose finalement 3-2, et a même manqué un penalty en fin de rencontre. Petit lot de consolation pour l'ancien Anversois, qui a remporté le prix de l'homme du match.

Malgré 100% de temps de jeu depuis son arrivée, Lamkel Ze n'a pris qu'un point en quatre rencontres avec sa nouvelle équipe, qui demeure toujours à la dernière place du championnat russe, six points derrière l'Arsenal Tula, première équipe actuellement sauvée.