Neymar ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante

Le PSG risque de vivre un été très mouvementé.

Le Paris Saint-Germain est en pleine tourmente depuis l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions par le Real Madrid. Leonardo pourrait vivre ses dernières semaines dans la capitale française, tout comme...Neymar. En effet, même si le souhait du brésilien serait de rester, il ne justifie pas les moyens financiers placés en lui, et selon Julien Maynard, il pourrait être libéré en cas d'offre satisfaisante. Du côté des arrivées, le PSG travaille déjà sur plusieurs dossiers, et a déjà noué des contacts avec Lucas Paqueta et Paul Pogba.