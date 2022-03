"La situation de Lukaku est similaire à celle d'Hazard"

Le Belge est désormais relégué sur le banc de Chelsea.

La situation de Romelu Lukaku se complique de semaine en semaine à Chelsea...Après un bon début de saison, l'attaquant est passé au second plan, tant au niveau de ses statistiques que de son temps de jeu, au point d'être maintenant totalement relégué à un rôle de remplaçant. Hier encore, il n'a pas débuté la rencontre de Ligue des Champions contre Lille et est rentré à la 74e à la place du premier buteur des Blues Christian Pulisic.

Marc Degryse, selon des propos repris par Het Laatste Nieuws, constate malheureusement que Kai Havertz est en train de prendre le dessus sur Lukaku. "Havertz a commencé à marquer lorsque Lukaku a quitté l'équipe après ce match dramatique contre Crystal Palace (ce fameux match où il n'a touché que 7 fois le ballon sur 90 minutes, ndlr)."

"Havertz a aussi bien joué au match aller contre Lille. Il a gardé sa place et a continué à marquer", poursuit Degryse. "La situation est similaire à Hazard et Vinicius au Real Madrid. À un moment donné, ça s'arrête pour la star et le jeune joueur a sa chance."

Jan Mulder apporte quant à lui de la nuance à la situation : "Lukaku a bien commencé à Chelsea. Mais après, il a eu de la malchance. S'il a définitivement perdu sa place de titulaire ? Non. Mais plus il reste assis longtemps sur le banc, plus ça devient difficile mentalement pour lui."

"La relation avec (Thomas) Tuchel n'est pas non plus optimale. Lukaku devra s'adapter à la façon de jouer de Chelsea", conclut alors Degryse.