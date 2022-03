Dani Alves voit le Barça renaître : "Si on fait ce qu'on a l'habitude de faire, les titres viendront"

Le Brésilien est enthousiaste quant à l'avenir de son équipe.

Le Barça a confirmé son retour en forme en dominant outrageusement l'ennemi juré madrilène (0-4). "Une fois de plus, ici, chez le rival, nous avons vécu une nuit à encadrer", a déclaré le Barcelonais Dani Alves après cette grande victoire selon des propos repris par Mundo Deportivo. "Gagner ici est toujours un plaisir, ça fait un moment qu'on ne les a pas battus et c'est spécial de briser la série."

"La mission était de retrouver notre identité et cela nous mènera au sommet, comme cela a toujours été ainsi et cela ne changera pas. Le Barça a une façon de jouer et une philosophie et c'est ce qui a fait la grandeur du Barça. C'est devenu clair, si on fait ce qu'on a l'habitude de faire, les titres viendront".

Malgré ce triomphe, le Real reste largement leader de LaLiga, mais pour le Brésilien, penser au titre "c'est difficile mais ils nous laissent rêver et rêver est gratuit, voyons ce qui se passe".