La fédération des supporters de l'Antwerp (FASC) approuve l'arrivée de Marc Overmars

Les réactions à la nomination de Marc Overmars comme directeur sportif de l'Antwerp sont légion. Le Néerlandais avait quitté ses fonctions à l'Ajax Amsterdam en raison de harcèlement sexuel envers ses collaboratrices.

Marc Overmars et l'Ajax Amsterdam s'étaient séparés, et ce malgré des résultats sportifs brillants et un nouveau contrat lucratif avec prime à la signature, en raison de messages déplacés et de harcèlement sexuel de la part du Néerlandais à l'encontre de collaboratrices. Overmars avait reconnu les faits. Le voir débarquer au Bosuil en tant que directeur sportif a donc fait se hausser quelques sourcils, d'autant que Paul Gheysens a affirmé que Marc Overmars "correspondait aux principes et valeurs" de l'Antwerp - un bien piètre choix de mots.

Les supporters de l'Antwerp, eux, sont certainement partagés. Mais la fédération des supporters (FASC) s'est exprimée et n'y voit pas d'inconvénient. "Pour nous, seul le sportif compte", déclare ainsi Dominik Van Landeghem, représentant de la fédération de supporters de l'Antwerp, à la VRT. "Et on ne peut que constater qu'il s'agit d'un atout pour le club. Marc Overmars est quelqu'un qui comprend bien le football, et que quelqu'un de son envergure débarque au club, ça ne peut que nous rendre heureux. Les faits dont Overmars a été accusés sont de l'ordre du privé et nous n'avons pas d'opinion à ce sujet".