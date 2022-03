Deux superstars au Real Madrid ? "Pour la compétition, c'est peut-être mieux qu'ils n'y aillent pas"

Le Real Madrid peut construire une autre équipe de "Galacticos" cet été. Erling Haaland et Kylian Mbappé sont tous deux cités au club. Selon le patron de la Liga Javier Tebas, ce serait mieux pour la compétition s'ils ne venaient pas tous les deux à Madrid.

Barcelone aimerait également se joindre à la bataille pour Haaland si l'accord avec le fonds d'investissement CVC se concrétise. "Si le Barça participe au projet CVC, ce ne sera pas suffisant pour acheter Haaland", a assuré Tebas à AS. "Le club devra d'abord prendre d'autres mesures pour parvenir à une meilleure situation financière. Ce n'est qu'alors que le Barça pourra se permettre de tels joueurs."

Il y a donc de fortes chances que le Real fasse venir les deux superstars d'un seul coup. Mbappé serait également en bonne voie pour signer. "Tout le porte à croire, mais pour l'instant ce n'est pas encore définitif", a déclaré Tebas. "J'espère qu'Haaland choisira également un club espagnol. Pour la compétition, ce serait peut-être mieux si ce n'était pas le Real."

La Liga accueillerait deux superstars et ce n'est pas mal pour Tebas. Bien qu'il fasse toujours preuve de prudence. "Lorsque Hazard et Bale ont été recrutés, on a dit que tout irait mieux. Regardez ce qui s'est passé. Heureusement, le monde du football est plus compliqué que ce que nous voyons sur le papier."